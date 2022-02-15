Премьер Хорватии заявил, что НАТО не представляет угрозы ни для кого в мире

НАТО не представляет угрозы ни для кого в мире, потому что это оборонительный альянс, заявил Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Американский авианосец «Гарри Трумэн» посетил сегодня порт города Сплит, передает ТАСС.

«Укреплением единства в НАТО мы продвигаем мир, как мы это делали вместе в Афганистане, Ливии, Ираке и в Средиземноморье, так же, как мы продолжаем делать в Косове и на Балтийском побережье», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что это оборонительный альянс стран, продвигающих свободу и демократию.

«Гарри Трумэн» в сопровождении норвежского фрегата «Фритьоф Нансен» зашел в порт Сплита, где сделал остановку.

Ранее, комментируя актуальность Мюнхенской речи Президента РФ Владимира Путина, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков задался вопросом, какова же роль НАТО на мировой сцене, и назвал альянс военной организацией, которая «нацелена, прежде всего, против нас».

«Зачем НАТО идет к нашим границам? И безопаснее ли становится европейский континент?» — отметил представитель Кремля.