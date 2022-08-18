Премьер Венгрии рассказал, кто выиграет из-за ситуации на Украине и ослабления Европы

Спецоперация на Украине может положить конец эпохи доминирования западных стран. Такое мнение в интервью журналу Tichys Einblick высказал Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Большая часть мира демонстративно не встает в очередь [в поддержку США и Украины]: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка», — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что Запад «не может выиграть войну на Украине военным путем», кроме того, антироссийские санкции никоим образом не дестабилизировали Россию, но нанесли огромный ущерб самой Европе.

Орбан также отметил, что есть регионы и страны, которые только выиграют за счет ослабления Евросоюза. И это прежде всего государства, которые имеют собственные энергоносители.

«Россиянам выгодно. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы „Газпрома“ удвоились, — перечислил Премьер Венгрии. — Китайцам выгодно, раньше они были во власти арабов. И, конечно же, выгодно крупным американским корпорациям».

Орбан указал на резкий рост прибыли таких концернов, как Chevron, Exxon, ConocoPhillips, сообщает РИА Новости.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.