Политика 14 февраля 2026 17:18

Премьер Венгрии отверг возможность членства Украины в Евросоюзе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на резкие высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского и заявил, что Киев не сможет стать членом Европейского союза. Об этом сообщает «ТАСС».

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что Орбан «отращивает живот» вместо того, чтобы усиливать армию.

В ответ Орбан заявил, что благодарит Зеленского за очередное «предвыборное выступление в поддержку вступления Украины в ЕС», добавив, что подобные заявления, по его мнению, помогают венгерским гражданам лучше понимать ситуацию.

При этом он отметил, что речь идет не о личных отношениях между политиками, а о будущем Венгрии, Украины и всей Европы. Именно поэтому, подчеркнул Орбан, Украина не сможет стать членом Евросоюза.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что выступает против ускоренного приема Украины в ЕС. В Будапеште считают, что такой шаг может привести к прямому военному столкновению с Россией и нанести серьезный ущерб европейской экономике.

