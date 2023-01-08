Премьер Украины заявил о возникновении крупнейшего минного поля в мире

За время боевых действий на Украине было установлено столько мин, что можно говорить о возникновении самого большого в мире минного поля общей площадью примерно 250 тыс. кв. километров. Об этом заявил украинский Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью южнокорейскому агентству Yonhap.

«На данный момент это самое большое минное поле в мире. Оно не только мешает передвижению людей, но и создает большие проблемы для ведения сельского хозяйства, которое является одной из основных отраслей [нашей экономики]», — подчеркнул Шмыгаль.

В связи с этим Yonhap констатирует, что общая площадь минных полей, установленных на Украине, превышает территорию всего Корейского полуострова, так как Южная Корея и КНДР, взятые вместе, занимают около 221 тыс. кв. километров. Кроме того, она больше площади Лаоса, Румынии и Великобритании (взятых по отдельности).