Премьер Театра оперы и балета имени Джалиля Олег Ивенко снимется в новом фильме

Премьер Театра оперы и балета имени Джалиля Олег Ивенко примет участие в съемках нового фильма. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал сам танцовщик.

«Ждите, скоро мы анонсируем фильм с моим участием. Все подробности вы узнаете в ближайшем будущем», — сообщил он.

Амплуа актера для Олега Ивенко не ново: артист уже принимал участие в съемках фильма «Нуреев. Белый ворон» Рэйфа Файнса, где исполнил главную роль – самого Рудольфа Нуриева.

Ранее артист признавался, что находится в процессе кастингов для фильмов студий Netflix, HBO и Marvel.