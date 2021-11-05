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Культура
5 ноября 2021  12:00
Лиля Шайхутдинова

Премьер Театра оперы и балета имени Джалиля Олег Ивенко снимется в новом фильме

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Премьер Театра оперы и балета имени Джалиля Олег Ивенко примет участие в съемках нового фильма. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал сам танцовщик. 

«Ждите, скоро мы анонсируем фильм с моим участием. Все подробности вы узнаете в ближайшем будущем», — сообщил он. 

Амплуа актера для Олега Ивенко не ново: артист уже принимал участие в съемках фильма «Нуреев. Белый ворон» Рэйфа Файнса, где исполнил главную роль – самого Рудольфа Нуриева.

Ранее артист признавался, что находится в процессе кастингов для фильмов студий Netflix, HBO и Marvel.

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