Премьер Словакии о «заморозке» недвижимости россиян: Мы таким путем не пойдем

Словакия не планирует «замораживать» недвижимость россиян на своей территории. Об этом изданию InfoVojna сообщил Премьер страны Роберт Фицо.

Он напомнил, что такая мера, к примеру, введена в Чехии. «Мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», — подчеркнул Фицо.

Кроме того, Братислава не намерена оказывать военную помощь Киеву, ограничившись только гуманитарными поставками. Однако ее беспокоит, что огромная часть таких грузов попадает на черный рынок — этот вопрос даже обсуждался на саммите ЕС.

«Не озвучу цифру, которую мы обсуждали в рамках Европейского совета, но это огромная часть от общего размера помощи, — заметил Премьер Словакии. — Она попадает на „черный рынок“, оказываясь в щупальцах организованной преступности на Украине».

Вопрос дальнейшей гуманитарной поддержки Украины он планирует обсудить с Премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Встреча пройдет на границе государств в конце января. Фицо планирует настоять на жестком контроле за распределением помощи и формировании списков населенных пунктов Украины с товарами, в которых они нуждаются.