Премьер Словакии надеется лично выразить признательность за вклад СССР в Победу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что надеется 9 мая лично посетить Москву, чтобы выразить благодарность за вклад Красной Армии в победу над фашизмом. Об этом он сказал во время памятного мероприятия, посвященного 80-летию освобождения Братиславы, сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, что у меня будет возможность лично выразить благодарность за ту роль, которую сыграла великая Красная Армия в победе над фашизмом», – отметил Фицо.

В 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.