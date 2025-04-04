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Общество 4 апреля 2025 19:44

Премьер Словакии надеется лично выразить признательность за вклад СССР в Победу

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что надеется 9 мая лично посетить Москву, чтобы выразить благодарность за вклад Красной Армии в победу над фашизмом. Об этом он сказал во время памятного мероприятия, посвященного 80-летию освобождения Братиславы, сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, что у меня будет возможность лично выразить благодарность за ту роль, которую сыграла великая Красная Армия в победе над фашизмом», – отметил Фицо.

В 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.

#вторая мировая война #Великая Отечественная война #80-летие Победы #словакия
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