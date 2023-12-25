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Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о готовившихся беспорядках в Белграде
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовившихся беспорядках, которые прошли в воскресенье перед зданием администрации Белграда.
«Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не будет популярно на Западе. Я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами, а мы со всеми остальными», — заявила Брнабич.
Кроме того, Президент республики Александр Вучич и министр иностранных дел Ивица Дачич планируют сегодня встретиться с российским послом Александром Боцан-Харченко.
Сторонники оппозиции «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране выборов, накануне заняли лестницу перед администрацией Белграда и перекрыли прилегающую улицу. Протестующих в течение нескольких минут вечером разогнала полиция. Были задержаны более 35 участников протестов, двое полицейских получили травмы, передает РИА Новости.
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