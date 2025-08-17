Премьер Сербии: Нападения на госучреждения угрожают функционированию страны

Ситуация в Сербии вызывает серьезное беспокойство после нападений на государственные учреждения в городе Валево. Об этом заявил премьер-министр республики Джуро Мацут. Он назвал происходящее «скоординированным ультралевым вандализмом» и призвал прекратить протесты.

«Ситуация в стране вызывает обеспокоенность, учитывая нападения в городе Валево на государственные институты и полное уничтожение государственной собственности, что является очевидным началом удара и по судебной власти, – приводятся слова Мацута в распространенном заявлении кабмина. – Этим наносится серьезный удар по основам государства и его функционирования».

По данным МВД Сербии, в ночь на 17 августа в ряде городов прошли несанкционированные протесты. В Валево около 4 тыс. человек устроили погром, в Белграде — 1,3 тыс., в Нови-Саде — около 500. Пострадали шесть сотрудников жандармерии, задержаны 16 человек, 35 — привлечены к ответственности.

Президент Сербии Александар Вучич выступит с обращением к нации 18 августа.