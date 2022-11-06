Премьер Саксонии призвал к переговорам для скорейшего завершения конфликта на Украине

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на партийной конференции Христианско-демократического союза под Лейпцигом заявил о необходимости создания условий для переговоров, чтобы завершить конфликт на Украине.

«Война никогда не заканчивается на поле боя, она всегда заканчивается за столом переговоров», — цитирует Кречмера немецкое информагентство dpa. Саксонский лидер заявил, что чем быстрее оружие замолчит, тем лучше.

Несмотря на высказанную Кречмером точку зрения, что у России не было оснований на начала спецоперации, он отметил, что после окончания конфликта Россия останется соседом ФРГ и нужно будет налаживать межгосударственные связи и торговлю.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.