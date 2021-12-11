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Ру Тат
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Политика
11 декабря 2021  10:02

Премьер Польши: Россия должна определиться, с Европой она или против нее

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Россия «исследует границы дозволенного» и намеревается «разделить Европу». Однако время уступок для нее закончилось, подчеркнул в беседе с la Repubblica Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — заявил он.

По его словам, на попытки разделения, предпринимаемые РФ, нужно реагировать резко и однозначно — «в виде жестких санкций». Так, разрешая запуск «Северного потока — 2» Запад проявляет слабость, добавил Моравецкий.

Он полагает, что газопровод может стать «стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

#польша #северный поток - 2 #санкции
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