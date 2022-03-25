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Политика
25 марта 2022  23:23

Премьер Польши предложил Евросоюзу остановить выдачу виз для россиян

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Прекратить выдачу въездных виз россиянам предложил Евросоюзу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает РИА Новости. 

После окончания саммита Евросоюза в Брюсселе он сказал, что заморозка виз поможет гражданам России осознать ситуацию на Украине.

«Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли... какие страшные преступления совершает российская армия на Украине», — пояснил Моравецкий.

Польский премьер предлагает согласовать эту меру как можно скорее, например, уже в эти выходные.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.

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