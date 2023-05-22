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Премьер Польши отверг требование России выплатить $750 млрд компенсации
Польское Правительство не согласно с тем, что страна должна возместить России средства, которые СССР направил на ее восстановление после Второй мировой войны, заявил агентству PAP премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Это типичная российская пропагандистская уловка. Россия ответственна за огромные материальные разрушения в Польше», – утверждает политик. При этом он заявил, что Россия должна выплатить компенсации для Украины, «а также для других» из-за спецоперации.
Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что Польша должна выплатить России $750 млрд компенсации — именно столько по современным оценкам потратил СССР на ее восстановление после Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Варшава забыла, какой ценой ее освобождение далось советскому народу, забыла о средствах, вложенных в нее в послевоенные годы.
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