Премьер Польши отверг требование России выплатить $750 млрд компенсации

Польское Правительство не согласно с тем, что страна должна возместить России средства, которые СССР направил на ее восстановление после Второй мировой войны, заявил агентству PAP премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Это типичная российская пропагандистская уловка. Россия ответственна за огромные материальные разрушения в Польше», – утверждает политик. При этом он заявил, что Россия должна выплатить компенсации для Украины, «а также для других» из-за спецоперации.

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что Польша должна выплатить России $750 млрд компенсации — именно столько по современным оценкам потратил СССР на ее восстановление после Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Варшава забыла, какой ценой ее освобождение далось советскому народу, забыла о средствах, вложенных в нее в послевоенные годы.