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Премьер Польши Моравецкий после парламентских выборов подал в отставку
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и действующий Кабмин подали в отставку после парламентских выборов. Об этом передает РИА Новости.
«В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», — заявил премьер во время первого заседания нового состава сейма.
При этом ожидается, что польский Президент Анджей Дуда уже сегодня вечером поручит Моравецкому первую попытку сформировать правительство.
Новый состав парламента приступил к работе в понедельник — он отличается от предыдущего тем, что правящая партия «Право и справедливость» не имеет большинства в сейме: PiS получил 194 места в сейме, а оппозиционные «Гражданская коалиция» — 157, «Третий путь» — 65, «Левые» — 26. Коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» получила еще 18 мест.
Несмотря на такой расклад, PiS объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей, и заявила, что имеет право сформировать Кабмин и выдвинуло кандидатом в премьеры Матеуша Моравецкого.
При этом разрозненная оппозиция перед началом работы сейма заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать Кабмин, выдвинув в премьеры экс-главу Евросовета Дональда Туска.
Основная интрига в том, что назначение главы Кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма. Так, после того, как Дуда внесет в сейм кандидатуру Моравецкого на должность премьера, последний займется формированием нового правительства (это около двух недель). Президент же должен формально назначить Моравецкого главой Кабмина и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому правительству.
Если при голосовании большинство депутатов не выразят вотума доверия правительству Моравецкого, после этого парламентарии попытаются самостоятельно выдвинуть кандидата на должность премьера. Процесс с формированием правительства повторится — новый состав Кабмина представят сейму и попросят о вотуме доверия. Если и в этот раз вотум доверия не будет выражен, инициатива снова переходит к президенту. При ситуации если депутаты отклонят и ее, то Дуда в соответствии с Конституцией сокращает срок полномочий (распускает) парламент и назначает новые выборы.
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