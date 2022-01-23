Премьер Новой Зеландии из-за Covid-ограничений отменила собственную свадьбу
Собственную свадьбу отменила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн из-за действующих в стране Covid-ограничений. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на сайт New Zealand Herald.
Премьер-министр решила отложить свадьбу в связи с тем, что с понедельника, 24 января, в Новой Зеландии вводится красный уровень Covid-ограничений, который предполагает, что собираться вместе могут только 100 привитых и 25 непривитых человек.
Премьер-министр пояснила, что не хочет выбирать, кого приглашать на мероприятие в таких обстоятельствах.
«Такова жизнь. Я ничем не отличаюсь, осмелюсь сказать, от тысяч других новозеландцев», — отметила она.
Телеканале «360» добавляет, что с начала пандемии в Новой Зеландии заразились почти 16 тысяч человек.