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Общество
23 января 2022  12:32

Премьер Новой Зеландии из-за Covid-ограничений отменила собственную свадьбу

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Собственную свадьбу отменила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн из-за действующих в стране Covid-ограничений. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на сайт New Zealand Herald.

Премьер-министр решила отложить свадьбу в связи с тем, что с понедельника, 24 января, в Новой Зеландии вводится красный уровень Covid-ограничений, который предполагает, что собираться вместе могут только 100 привитых и 25 непривитых человек.

Премьер-министр пояснила, что не хочет выбирать, кого приглашать на мероприятие в таких обстоятельствах.

«Такова жизнь. Я ничем не отличаюсь, осмелюсь сказать, от тысяч других новозеландцев», — отметила она.

Телеканале «360» добавляет, что с начала пандемии в Новой Зеландии заразились почти 16 тысяч человек.

#коронавирус #ограничения
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