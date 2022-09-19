Премьер Нижней Саксонии заявил, что «Северный поток — 2» никогда не будет запущен

Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен. Об этом сообщает ТАСС.

«Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России», — сказал он.

По мнению Премьера, германо-российское партнерство в сфере энергетики в целом больше невозможно.

«Эта кооперация безвозвратно разрушена. И Запад быстрее восстановится от этого, нежели Россия», — заявил Вайль.

Так он прокомментировал слова Президента РФ Владимира Путина, который на соответствующий вопрос журналистов ответил, что «если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с „Северного потока — 2“».