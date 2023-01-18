Премьер Нидерландов: Нам придется восстанавливать отношения с Россией

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что западные страны при определенных условиях должны будут восстанавливать отношения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Кабмина отметил, что в настоящее время сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации на Украине, добавив, что решение о мирных переговорах может принимать «только один человек» – Владимир Зеленский – и «конечно, украинское правительство и украинский народ».

«При этом, конечно, Россия никуда не денется. Россия останется, она является большой частью Европы, а также Азии, это самая большая страна в мире <...>. Если будут мирные переговоры и они будут успешными, нам придется как-то восстанавливать отношения с Россией», – резюмировал Рютте, выступая на мероприятии в Вашингтоне, организованном Атлантическим советом.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.