Премьер-министр Японии: Я бы хотел создать мир без ядерного оружия

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба признался, что хотел бы создать мир без ядерного оружия. Он отметил, что до сих пор помнит, какой испытал шок от кадров атомной бомбардировки Хиросимы, опубликованных США.

«В конечном итоге я бы хотел создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду шока, который испытал в начальной школе, увидев опубликованные США кадры атомной бомбардировки Хиросимы», - цитирует спикера ТАСС.

При этом политик считает, что нужно подумать, как связать потенциал сдерживания и отказ от ядерного оружия.

Напомним, ранее Исиба предложил создать азиатский НАТО. Также он считает необходимым укрепить обороноспособность Японии и внедрить системы коллективной безопасности в регионе. Еще спикер предлагал в Азиатском регионе разместить ядерное оружие США и «совместно обладать» им. Как писал премьер-министр Японии в одной из своих статей, азиатский аналог НАТО должен, в том числе, рассмотреть возможность разместить «ядерку» от американцев или просто рассмотреть вопрос размещения ядерного оружия в регионе.

В конце Второй мировой войны Штаты устроили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, якобы чтобы «ускорить капитуляцию Японии». Это единственный пример в истории, когда человечество применило в бою оружие массового поражения. Причем Америка по сей день не признает свою моральную ответственность за эти атаки. По словам властей, тогда была «военная необходимость» применения «ядерки».