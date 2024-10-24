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Премьер-министр Вьетнама заявил о готовности страны сотрудничать в рамках БРИКС
Вьетнам готов сотрудничать с БРИКС и международным сообществом для воплощения в жизнь идей создания «лучшего мира». Об этом на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» заявил Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.
«Мир вступает в эру всеобщей взаимосвязанности, глубокой интеграции, интеллектуальных технологий и инноваций. Однако человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами: изменение климата, истощение природных ресурсов, геополитическая нестабильность, рост неравенства и раскола. Эти глобальные проблемы требуют совместных усилий всех государств, глобального, всеобъемлющего подхода, который подчеркивает важность многосторонности и международной солидарности. В этой новой эпохе БРИКС должен стать воплощением тесной взаимосвязи между странами, особенно между развивающимися», - отметил Фам Минь Тинь.
Он также добавил, что в этих условиях БРИКС должно взять на себя ведущую роль в мобилизации и распределении, эффективном использовании всех ресурсов для адаптации и изменения климата, дальнейшего развития зеленой и цифровой экономики, экономики замкнутого цикла, обеспечения продовольственной, энергетической и информационной безопасности.
Премьер-министр Вьетнама также подчеркнул необходимость сотрудничества в культурной и образовательной сферах, туризме, технологиях искусственного интеллекта и других сферах. Помимо этого, БРИКС должен решительно бороться с тенденцией протекционизма и политизации экономических, торговых, научно-технических отношений и инноваций.
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