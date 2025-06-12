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Политика 12 июня 2025 15:34

Премьер-министр Венгрии предрек ЕС «конец в привычном виде» при приеме Украины

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине не удастся вступить ни в Европейский союз, ни в НАТО. Об этом он сообщил во время закрытого совещания с единомышленниками и активистами правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», его слова приводит ТАСС.

Орбан отметил, что присоединение Украины к Евросоюзу потребует значительных финансовых вложений со стороны других стран-участниц: фактически именно они будут вынуждены оплачивать пенсии, зарплаты госслужащим и содержание армии Украины.

«Это означало бы конец Европейского союза в том виде, в каком мы его знаем до сих пор», – добавил Орбан.

Что касается вступления в НАТО, Орбан подчеркнул, что этот шаг создал бы постоянную угрозу военного столкновения между альянсом и Россией.

#евросоюз #НАТО #Украина #мнение эксперта
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