Премьер-министр Венгрии назвал новый бюджет ЕС военным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проект нового семилетнего бюджета Евросоюза сформирован по логике военного конфликта и нацелен на противостояние с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал М1.

«Евросоюз опубликовал проект семилетнего бюджета. Это объемный текст, если кто-то его внимательно изучит, то увидит, что это военный бюджет. Все в нем составлено в соответствии с логикой войны. 20% денег пойдет на Украину, а если и останутся, то они будут потрачены не на развитие, сельское хозяйство или фермеров, а на подготовку к войне», – заявил Орбан, выступая в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита, Трансильвания).

По его словам, речь идет о бюджете, в котором ЕС выступает как участник конфликта. Премьер подчеркнул, что это бюджет «Евросоюза, который воюет с Россией на территории Украины и хочет победить Россию на Украине, надеясь, что военное поражение пошатнет» РФ.

Орбан также отметил, что Венгрия не поддерживает текущее распределение средств и рассчитывает на пересмотр документа в ближайшие два года. Он напомнил, что Будапешт уже получил половину из замороженных 24 млрд евро, предусмотренных в предыдущем финансовом пакете ЕС, и не согласится одобрить проект следующего бюджета, пока не вернет вторую половину.