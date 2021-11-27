Премьер-министр Татарстана: Темпы вакцинации от Covid-19 оставляют желать лучшего

О ходе прививочной кампании против коронавируса в Татарстане сегодня обсудили на республиканском совещании в Доме Правительства.

«Темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Работают 175 пунктов вакцинации, два из них – в круглосуточном режиме. Первый компонент получили 2 014 658 граждан республики. Вакцинация лиц старше 60 лет: привито 442 тыс. человек, это менее 22% от прошедших вакцинацию и 52% от общей численности населения», – сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Для желающих привиться созданы все условия. Также продолжается работа Роспотребнадзора и правоохранительных органов по проверке соблюдения противоэпидемических и профилактических мер. Эту работу ослаблять нельзя, подчеркнул глава татарстанского Кабмина. Об этом передает портал Президента РТ.

В Татарстане, как и по всей стране, продолжается активная прививочная кампания. На совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно сбить пик новой волны эпидемии коронавируса Covid-19. Согласно последним данным федерального оперштаба, уровень коллективного иммунитета в стране увеличился и достиг 51,8%.