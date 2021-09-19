Премьер-министр Татарстана проголосовал на выборах депутатов Госдумы

фото: пресс-служба Президента РТ

В последний день выборов в Госдуму VIII созыва в голосовании принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По данным пресс-службы Президента РТ, Песошин проголосовал на избирательном участке №242 в Казани.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва проходят в России в течение трех дней — 17–19 сентября. Параллельно с ними в Татарстане проводятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.