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19 сентября 2021  10:30

Премьер-министр Татарстана проголосовал на выборах депутатов Госдумы

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Премьер-министр Татарстана проголосовал на выборах депутатов Госдумы
фото: пресс-служба Президента РТ

В последний день выборов в Госдуму VIII созыва в голосовании принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. 

По данным пресс-службы Президента РТ, Песошин проголосовал на избирательном участке №242 в Казани.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва проходят в России в течение трех дней — 17–19 сентября. Параллельно с ними в Татарстане проводятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

#песошин алексей #Выборы 2021
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