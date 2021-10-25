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Ру Тат
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25 октября 2021  21:12
Полина Шевчук

Премьер-министр Татарстана прибыл на место взрыва в Челнах

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Премьер-министр Татарстана прибыл на место взрыва в Челнах

К пятиэтажке на улице Татарстан в Челнах, где сегодня вечером произошел взрыв газа, прибыли Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр здравоохранения республики Марат Садыков и начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин. Они осмотрели место происшествия и получили актуальную информацию о произошедшем.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в шестом часу вечера в пятиэтажном доме на улице Татарстан в Челнах прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали четыре человека – двое детей и двое взрослых.

 

#взрыв газа #взрыв газа в жилом доме
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