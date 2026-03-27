Премьер-министр Татарстана поздравил сотрудников Росгвардии с десятилетием ведомства

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в Казанской ратуше Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников Росгвардии с десятилетием ведомства и 215-й годовщиной со дня образования войск правопорядка России.

«Хочу поблагодарить личный состав Управления Росгвардии по Татарстану за добросовестный труд, мужество и верность присяге. А также за вклад в обеспечение правопорядка и национальной безопасности», – сказал он.

По словам Песошина, сотрудники ведомства, равняясь на достижения ветеранов, продолжат приумножать профессиональные традиции и повышать уровень мастерства.

Премьер-министр республики также пожелал сотрудникам Росгвардии крепкого здоровья, счастья и благополучия им и их близким, а также успехов в службе.