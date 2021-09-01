Премьер-министр Татарстана открыл технологический лицей «Алгоритм» в Пестречинском районе

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин открыл новый лицей «Алгоритм» в деревне Куюки в Пестречинском районе РТ. На торжественной линейке, на которой присутствовали ученики первых классов и руководство республики, Премьер-министр Татарстана поздравил всех с Днем знаний и открытием нового образовательного учреждения.

«От имени Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и от себя лично поздравляю вас с прекрасным праздником Днем знаний. Сегодня мы открываем технологический лицей в деревне Куюки, который стал долгожданным подарком для всех детей и родителей Пестречинского района», — отметил Песошин.

По его словам, 1 сентября в республике откроются школьные двери для более 460 тыс. учеников, из них свыше 55 тысяч в первый раз сядут за парты. В рамках реализации программы капитального ремонта к новому учебному году завершены ремонтные работы в 45 образовательных организациях. Семь новых школ в Татарстане открываются сегодня.

Премьер-министр подчеркнул, что ежегодно возрастают требования к современным школам, а новая школа «Алгоритм» обеспечена всем необходимым оборудованием и инфраструктурой.

«Внимание уделяется не только оснащению классов, спортзалов и столовых. В школе должны быть созданы все условия для успешной социализации детей. Каждый ученик должен чувствовать себя комфортно и безопасно. Уверен, что благодаря профессионализму директора и педагогического состава такая среда будет успешно создана», — выразил уверенность Премьер-министр Татарстана.

Отдельные поздравления Песошин адресовал педагогам и родителям учеников.

«В этот день мы выражаем признательность всем преподавателям за их педагогический талант, доброту, самоотверженный труд учителя и наставника. Отдельные поздравления родителям. Мы с вами ежедневно доверяем школе самое ценное, что у нас есть, — наших детей. Сегодня для многих из них начинается новый жизненный этап. Важно оказать им поддержку, обеспечить преемственность образования и воспитания в школе и семье. Сердечно поздравляю всех учащихся, педагогов и воспитателей, всех работников системы образования республики с началом учебного года. В этот день хочу пожелать вам, чтобы год стал ярким, наполненным интересными событиями и добрыми делами», — сказал Премьер-министр.

Школа на 1224 места была построена за 176 дней. В новом учебном году за парты лицея «Алгоритм» сядут 1375 детей. Обучать детей в новой школе будет коллектив из 75 педагогов. Самое большое помещение в здании — бассейн с двумя чашами. Есть также столовая на 456 посадочных мест, актовый зал на 560 мест, два спортзала, тренажерный зал, библиотека. Особенно интересно у учеников будут проходить уроки технологии. Девочек ожидают занятия в студиях кройки и шитья, кулинарного искусства. Во втором кабинете кулинарного искусства уже оборудован кухонный гарнитур с плитами и раковиной, а мальчиков будут обучать в столярной и слесарной мастерской. Также в здании школы расположены кабинет инженерного творчества, зал хореографии. На пришкольной территории ученики смогут заниматься в зоне воркаута, игровой, баскетбольной, футбольной площадке, хоккейной коробке.

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов отметил, что второй учебный год подряд в муниципалитете открывается новая школа.

«Невероятно, но второй год подряд учебный год в Пестречинском районе мы начинаем с открытия нового образовательного учреждения. Благодаря поддержке руководства республики и совместным усилиям заветная мечта детей и родителей сегодня осуществилась. Это не просто школа — перед вами мощный, современный, оборудованный по последнему слову техники образовательный центр. Здесь есть все для гармоничного развития наших детей. 1 сентября эта школа начинает писать свою историю», — сказал руководитель района.

Ильхам Кашапов поздравил всех гостей с открытием школы и началом нового учебного года.

«Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учеников, ученикам — трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родителям — терпения, радости от удач и побед своих детей. Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и жизненного оптимизма», — пожелал глава района.

Директор образовательного учреждения Лариса Глибина добавила, что в технологический лицей «Алгоритм» набрано десять первых классов. «Мы сегодня открываем долгожданный лицей в деревне Куюки. Ждали этого лицея очень долго. Учиться в этом году придут 269 первоклассников, набрано десять первых классов. Мы счастливы принять такое количество детей! А как счастливы жители деревни Куюки!» — отметила руководитель школы.

В Пестречинском районе в новом учебном году за парты сядут более 6 тыс. учеников — это на 2 тыс. больше, чем в прошлом. Сегодня стремительно идет рост численности учащихся: так, если два года назад число первоклассников было 400, сегодня эта цифра достигает 1 тыс. детей.