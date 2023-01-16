Премьер-министр Татарстана наградил победителей конкурса «Территория закона»

Сегодня в здании МВД по РТ в Казани прошла церемония награждения лауреатов республиканского конкурса «Территория закона», в которой поучаствовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, глава МВД по РТ Артем Хохорин и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Этот конкурс проводится под эгидой Кабинета Министров Татарстана. Для участия в нем после отбора были определены 40 победителей в восьми номинациях. Как отметил Хохорин, отбор был крайне сложным, ведь очень многие кандидаты были достойны победы.

Награды и памятные подарки победителям вручили Алексей Песошин и Артем Хохорин.

Конкурс «Территория закона» проходит с 2007 года по инициативе МВД по РТ и при поддержке Правительства республики. Основная цель конкурса – признание вклада жителей Татарстана в обеспечение законности и профилактики преступности. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.