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Происшествия
16 января 2023  16:35
Павел Климчак

Премьер-министр Татарстана наградил победителей конкурса «Территория закона»

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Сегодня в здании МВД по РТ в Казани прошла церемония награждения лауреатов республиканского конкурса «Территория закона», в которой поучаствовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, глава МВД по РТ Артем Хохорин и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Этот конкурс проводится под эгидой Кабинета Министров Татарстана. Для участия в нем после отбора были определены 40 победителей в восьми номинациях. Как отметил Хохорин, отбор был крайне сложным, ведь очень многие кандидаты были достойны победы.

Награды и памятные подарки победителям вручили Алексей Песошин и Артем Хохорин.

Конкурс «Территория закона» проходит с 2007 года по инициативе МВД по РТ и при поддержке Правительства республики. Основная цель конкурса – признание вклада жителей Татарстана в обеспечение законности и профилактики преступности. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.

#конкурс #Алексей Песошин #Артем Хохорин
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