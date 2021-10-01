Премьер-министр Татарстана и посол Таиланда в России обсудили перспективы сотрудничества

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават обсудили перспективные направления сотрудничества.

«Это в том числе поставки нефтехимической продукции Республики Татарстан на рынок Таиланда, расширение сотрудничества в области образования — взаимные студенческие и преподавательские обмены, научные стажировки», — сообщает пресс-служба Президента РТ.

Фото: пресс-служба Президент РТ.

Также стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере туризма, агропромышленного комплекса и производства продуктов питания.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ. Сасиват Вонгсинсават находится в Казани с рабочей поездкой. В ходе визита он посетил Агентство инвестиционного развития РТ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод имени А.М. Горького, а также ознакомился с работой ОЭЗ «Иннополис».