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1 октября 2021  10:54

Премьер-министр Татарстана и посол Таиланда в России обсудили перспективы сотрудничества

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Премьер-министр Татарстана и посол Таиланда в России обсудили перспективы сотрудничества

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават обсудили перспективные направления сотрудничества. 

«Это в том числе поставки нефтехимической продукции Республики Татарстан на рынок Таиланда, расширение сотрудничества в области образования — взаимные студенческие и преподавательские обмены, научные стажировки», — сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Фото: пресс-служба Президент РТ. 

Также стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере туризма, агропромышленного комплекса и производства продуктов питания. 

Встреча прошла в Доме Правительства РТ. Сасиват Вонгсинсават находится в Казани с рабочей поездкой. В ходе визита он посетил Агентство инвестиционного развития РТ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод имени А.М. Горького, а также ознакомился с работой ОЭЗ «Иннополис».

#алексей песошин
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