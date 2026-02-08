Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил ученых с Днем российской науки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил ученых, исследователей и преподавателей с Днем российской науки.

В поздравлении от имени Правительства РТ отмечается, что наука остается одной из ключевых движущих сил прогресса и основой развития экономики, социальной сферы и образования. Благодаря труду ученых Татарстан занимает ведущие позиции в ряде научных направлений – от нефтехимии и IT до биотехнологий и материаловедения.

Песошин подчеркнул, что, опираясь на традиции российских и татарстанских научных школ, ученые вносят вклад в укрепление научно-технологического суверенитета страны, решение задач импортозамещения, цифровизации и устойчивого развития.

«Особые слова признательности – молодым ученым. Вашему энтузиазму, стремлению к знаниям и научным поискам принадлежит будущее отечественной науки. Правительство Республики Татарстан неизменно поддерживает научные инициативы, содействует созданию благоприятных условий для исследований и самореализации ученых, развитию инновационной инфраструктуры в регионе», – говорится в поздравлении.

Премьер-министр республики также пожелал ученым здоровья, энергии, новых идей и значимых открытий на благо Татарстана и России.