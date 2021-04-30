Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отчитался о доходах за 2020 год. Согласно опубликованной декларации, он заработал 6,94 млн рублей — на 1 млн меньше, чем годом ранее.

Песошин не владеет недвижимостью. В пользовании у него квартира площадью 108,8 кв. метров, принадлежащая его супруге. Премьер-министр владеет лодкой Stingray и мотором Tohatsu.

Помимо квартиры, в собственности жены Песошина находятся три земельных участка, общая площадь которых более 6 тыс. кв. метров, дом (580,6 кв. метра), а также нежилое здание площадью 442,1 кв. метра. Ее доход за 2020 год составил 636,4 тыс. рублей.