Премьер-министр Шмыгаль: Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя

Из-за российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины почти половина энергетической системы страны выведена из строя. Об этом заявил украинский Премьер-министр Денис Шмыгаль на совместной с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом пресс-конференции в Киеве.

«Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», — приводит слова политика агентство «Укринформ».

Шмыгаль также подчеркнул, что в таких условиях его страна «нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров».

Речь идет как о «сфере энергетики и поставок дополнительного оборудования», так и о «средствах для закупки дополнительных объемов газа, а также для большей поддержки энергетического сектора».

Массированные ракетные удары по объектам энергетики Украины начались 10 октября. Президент РФ Владимир Путин связал их с подрывом Крымского моста. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что удары наносятся по инфраструктуре, имеющей прямое или косвенное военное значение.

Последний по времени крупный залп был произведен 15 ноября (позднее атаки продолжились, но в меньшем масштабе). После этого украинские власти предупредили союзников о проблемах с восстановлением энергосистемы.