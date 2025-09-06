Премьер-министр Словакии выступил за предоставление России гарантий безопасности

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что переговоры о гарантиях безопасности должны учитывать интересы не только Украины, но и России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я рад, что ведутся переговоры <...>, но давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности (не только. – Прим. ред.) для Украины, но и <...> для России. Это должен быть один пакет», – сказал он.

Фицо подчеркнул, что Словакия не планирует отправлять своих военных на Украину, однако готова оказывать логистическое содействие. При этом премьер отметил, что республика конструктивно подходит к отношениям с Москвой и заинтересована в их перезапуске после завершения конфликта.