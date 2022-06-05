Премьер-министр Сербии: Вучич лично занимается вопросами прилета Лаврова в его страну

Как рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, президенту республики Александру Вучичу пришлось лично заниматься вопросами логистики для организации визита Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, намеченного на 6-7 июня, передает РИА Новости.

Сложности прилета российского дипломата возникли из-за закрытия воздушного пространства для самолета Лаврова сразу несколькими странами (Болгарией, Черногорией и Северной Македонией), такую информацию дали сербские «Вечерне Новости».

Брнабич выразила позицию, что в кризисные времена люди должны бы хотеть услышать позицию другого, «насколько бы ни были с ней не согласны», но «никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать».

Евросоюз объявил о персональных ограничениях против главы МИД России Сергея Лаврова в начале апреля.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны. Позднее глава государства назвал ее вынужденной мерой. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.