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ЛНР и Татарстан 18 апреля 2024 17:33

Премьер-министр РТ Василь Шайхразиев передал молодым семьям Рубежного товары для детей

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Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев оказал поддержку молодым семьям Рубежного. От себя лично и от Всемирного конгресса татар он передал в подшефный город товары первой необходимости для новорожденных детей.

Памперсы и специализированное питание доставлены в местный гуманитарный центр откуда, согласно имеющимся спискам и потребностям, они будут распределены между нуждающимся.

Фото: © «Татар-информ»

«Город Рубежное передает огромную благодарность Всемирному конгрессу Татар и лично Василь Габтелгаязовичу. Это весомая помощь для наших многодетных родителей, для молодых семей, в которых родились дети во время боевых действий», - отметила руководитель гуманитарного центра Оксана Удовина.

Помощь для рубежан Василь Шайхразиев доставил в Луганскую народную республику в рамках своего рабочего визита в новый российский регион, где он встречался с активом татарских диаспор Донбасса.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого

#Рубежное
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