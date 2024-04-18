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Премьер-министр РТ Василь Шайхразиев передал молодым семьям Рубежного товары для детей
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев оказал поддержку молодым семьям Рубежного. От себя лично и от Всемирного конгресса татар он передал в подшефный город товары первой необходимости для новорожденных детей.
Памперсы и специализированное питание доставлены в местный гуманитарный центр откуда, согласно имеющимся спискам и потребностям, они будут распределены между нуждающимся.
«Город Рубежное передает огромную благодарность Всемирному конгрессу Татар и лично Василь Габтелгаязовичу. Это весомая помощь для наших многодетных родителей, для молодых семей, в которых родились дети во время боевых действий», - отметила руководитель гуманитарного центра Оксана Удовина.
Помощь для рубежан Василь Шайхразиев доставил в Луганскую народную республику в рамках своего рабочего визита в новый российский регион, где он встречался с активом татарских диаспор Донбасса.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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