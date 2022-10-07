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Ру Тат
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Экономика
7 октября 2022  14:22
Любовь Шебалова

Песошин: Татарстан примет все меры для сохранения рабочих мест и выполнения госзаданий

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В текущих условиях значительно повысилась нагрузка на крупные системообразующие предприятия и предприятия ВПК Татарстана. Объем государственных заданий, возложенных на них, кратно увеличился, и республика примет все необходимые меры, чтобы выполнить их. Об этом на парламентских слушаниях, посвященных обсуждению бюджета РТ на 2023 год, заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«И нам в первую очередь нужно будет обеспечить выполнение этих заданий. А здесь и рабочие руки, и создание максимальных условий для того, чтобы эти вещи были», – отметил он.

Премьер-министр добавил, что в бюджете по-прежнему заложены средства на реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса.

«Это и обеспечение работы якорных предприятий, и, в первую очередь, сохранение рабочих мест. Здесь и поддержка промпарков, чтобы исключить маятниковую миграцию между нашими муниципалитетами», — перечислил Песошин.

Он также пообещал, что республика постарается сохранить объем выполнения дорожных работ, «потому что там тоже заняты большие силы».

 

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