Премьер-министр РТ: В бюджеты всех уровней мобилизовано более 2,1 трлн рублей

За прошлый год в бюджеты всех уровней в Татарстане мобилизовано более 2,1 трлн рублей, 72% из них направлено в федеральный бюджет. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Исполнение бюджета республики в 2025 году, как и в предыдущие годы, осуществлялось программно-целевым методом, в рамках государственных программ, доля расходов которых составила 96,8%», – сказал он.

Песошин подчеркнул, что напряженная ситуация требует жесткой финансово-бюджетной дисциплины. По его словам, чтобы обеспечить финансирование первоочередных и социально значимых обязательств, необходимо в полном объеме использовать механизмы федерального софинансирования.

«Для этого продолжается работа по включению наших приоритетных мероприятий в федеральные государственные программы и национальные проекты», – подчеркнул глава Правительства РТ.