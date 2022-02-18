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Общество
18 февраля 2022  15:19

Премьер-министр РТ Песошин встретился с заместителем министра юстиции РФ Свириденко

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Премьер-министр РТ Алексей Песошин в республиканском Доме Правительства сегодня встретился с заместителем министра юстиции РФ Олегом Свириденко, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Песошин и Свириденко обсудили такие вопросы, как реализация государственной политики в сфере юстиции, обеспечения прав и законных интересов граждан, обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также затронули темы, которые касаются оперативных задач, стоящих перед ведомством.

Начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ Максим Скирда, первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов и другие официальные лица также приняли участие во встрече.

#Алексей Песошин #дом правительства рт
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