Премьер-министр РТ Песошин провел заседание конкурсной комиссии «Руководитель года-2021»

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин провел заседание конкурсной комиссии республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2021». Об этом сообщает Пресс-служба Президента РТ.

В этом году лауреатов конкурса «Руководитель года-2021» определили по 7 номинациям: «За высокую конкурентоспособность», «За инвестиционную активность», «За достижения в инновационной деятельности», «За высокую социальную ответственность», «За активное развитие кадрового потенциала», «За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса», «За цифровую трансформацию предприятия».

Перечень участников (номинантов) конкурса сформировали по рекомендациям республиканских министерств и ведомств, городских и районных муниципальных образований, объединений работодателей и Федерации профсоюзов Татарстана.

В этом году 97 руководителей стали претендентами на звание лауреата. Вместе со своими коллективами они обеспечили высокий уровень показателей предприятий в направлениях деятельности, которые предусмотрены в номинациях конкурса. Всего для участия в конкурсе направили 120 рекомендаций.

Мероприятие прошло в Доме Правительства РТ. Напомним, что Ежегодный Республиканский общественный конкурс «Руководитель года» учрежден Указом Президента РТ в 2002 году. Тем же Указом была создана Конкурсная комиссия во главе с Премьер-министром РТ, состав которой ежегодно обновляется. Первый конкурс провели по итогам 2001 года.