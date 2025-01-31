Премьер-министр РТ наградил победителей республиканского конкурса «Территория Закона»

Сегодня в МВД по РТ подвели итоги республиканского конкурса «Территория Закона». В церемонии приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов.

Глава МВД по РТ отметил, что Татарстан является одним из самых безопасных регионов страны. Это подтверждается основными показателями состояния преступности. О стабильности обстановки говорит рост туристического потока и позитивный инвестиционный климат в республике.

«Главы муниципальных образований, городов и районов вносят заметный вклад в обеспечение общественного правопорядка. Практически в каждом населенном пункте республики созданы и оснащены всем необходимым общественные пункты охраны порядка», – сказал Дамир Сатретдинов.

В прошлом году было подано 56 заявок победителей в муниципальных образованиях республики.

«Уверен, этот конкурс будет и впредь стимулировать нашу совместную работу по укреплению законности и правопорядка, обеспечению безопасности наших граждан», – добавил Глава Правительства республики.

Песошин вручил награды победителям конкурса в номинации «За вклад в обеспечение правопорядка на территории муниципального района и городского округа». Первое место занял мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, второе место – глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, третье место – глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин. Также дипломами в данной номинации были отмечены глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин и глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов.