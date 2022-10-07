Премьер-министр РТ: «Дефицит бюджета — это вынужденная мера»

Расходная часть бюджета носит объективный и сбалансированный характер, заявил Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин на парламентских слушаниях, посвященных обсуждению регионального бюджета на 2023 год.

Он напомнил, что в целом как бюджет 2023 года, так и прогноз бюджетов 2024 и 2025 годов запланированы с дефицитом в районе 27 млрд рублей.

«Это вынужденная мера. Но мы должны стремиться к преодолению дефицита», — заметил Алексей Песошин. Он считает, что доходы бюджета, в первую очередь, могут увеличиться как за счет расширения налоговой базы и увеличения роста объема продукции, так и ликвидации задолженности по налогам и оптимизации расходов.

«Я послушал выступающих: нужно сделать это, это и это. На некоторые вопросы даже отвечать сложно. Это нужно сделать. Но в этих условиях самое главное — сохранить тот уровень капвложений, которого мы достигли. И это в бюджете оговорено».