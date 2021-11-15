Премьер-министр России призвал глав регионов взять под личный контроль борьбу с Covid-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов взять под личный контроль борьбу с коронавирусом. Об этом глава федерального Кабмина сказал на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
«Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации», — подчеркнул он.
Мишустин отметил, что в медучреждениях должны быть необходимые лекарства.
«От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане. Для вас не может быть ничего важнее», — сказал Премьер-министр страны.