Премьер-министр России призвал глав регионов взять под личный контроль борьбу с Covid-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов взять под личный контроль борьбу с коронавирусом. Об этом глава федерального Кабмина сказал на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

«Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации», — подчеркнул он.

Мишустин отметил, что в медучреждениях должны быть необходимые лекарства.

«От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане. Для вас не может быть ничего важнее», — сказал Премьер-министр страны.