Премьер-министр Португалии заразился коронавирусом

Премьер-министр Португалии, генсек Социалистической партии Антониу Кошта получил положительный результат теста на Covid-19. Об этом сегодня сообщает государственная радиотелевизионная компания Rádio e Televisão de Portugal.

Кошта болеет бессимптомно, теперь ему предстоит пройти семидневный карантин.

Интересно, что всего месяц назад его партия стала победителем досрочных выборов в парламент.

В настоящее время в Португалии отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При населении в более 10 млн человек здесь выявлено 2,5 млн случаев Covid-19, свыше 20 тыс. пациентов скончались. Тем не менее эксперты полагают, что страна еще не достигла пика заболеваемости.