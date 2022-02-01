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Здоровье
1 февраля 2022  18:24

Премьер-министр Португалии заразился коронавирусом

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Премьер-министр Португалии, генсек Социалистической партии Антониу Кошта получил положительный результат теста на Covid-19. Об этом сегодня сообщает государственная радиотелевизионная компания Rádio e Televisão de Portugal.

Кошта болеет бессимптомно, теперь ему предстоит пройти семидневный карантин.

Интересно, что всего месяц назад его партия стала победителем досрочных выборов в парламент.

В настоящее время в Португалии отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При населении в более 10 млн человек здесь выявлено 2,5 млн случаев Covid-19, свыше 20 тыс. пациентов скончались. Тем не менее эксперты полагают, что страна еще не достигла пика заболеваемости.

#португалия #коронавирус #премьер-министр
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