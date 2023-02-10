news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
10 февраля 2023  14:58

Правительство Молдавии уходит в отставку

news_top_970_100

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица покидает свой пост, что означает и отставку всего Правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было объявлено на экстренном заседании администрации Президента. Повестка мероприятия заранее не оглашалась.

«Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности», — отметила она.

Гаврилица добавила, что Правительство Молдавии пользовалось поддержкой международных партнеров. Однако среди населения оно ее не встречало.

#молдавия #отставка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное