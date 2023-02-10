Правительство Молдавии уходит в отставку

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица покидает свой пост, что означает и отставку всего Правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было объявлено на экстренном заседании администрации Президента. Повестка мероприятия заранее не оглашалась.

«Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности», — отметила она.

Гаврилица добавила, что Правительство Молдавии пользовалось поддержкой международных партнеров. Однако среди населения оно ее не встречало.