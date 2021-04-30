Премьер-министр Казахстана отметил успехи России в проработке вакцин от Covid-19

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отметил успехи России в проработке вакцин от Covid-19. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в Казанской ратуше.

Мамин подчеркнул, что вакцинация является первостепенным фактором снятия ограничительных мер и возвратом допандемического роста.

«В этом контексте я бы хотел отметить успехи отдельных стран, в первую очередь России в проработке и запуске собственных вакцин. У нас тоже такая работа проводится. Это позволяет говорить о росте уровня фармакологической безопасности и самодостаточности всего региона», — добавил он.

Премьер-министр Казахстана заметил, что страны ЕАЭС постепенно переходят в фазу постпандемического восстановления, последовательно наращивают темпы массовой вакцинации.

«Необходимо отметить эффективность принятых в рамках ЕАЭС в прошлом году совместных мер, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии», — сказал он.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.