Премьер-министр Катара передал Президенту России послание от эмира

Премьер-министр Катара Мухаммед Аль Тани передал Президенту России Владимиру Путину послание от эмира страны Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сегодня глава государства провел в Кремле переговоры с Премьер-министром и главой МИД Катара, на которых стороны обсудили дальнейшие шаги для наращивания сотрудничества и координации двух государств. Во время разговора Путин заявил о нераскрытом потенциале сотрудничества с Катаром.