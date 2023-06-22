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Политика 22 июня 2023 18:52

Премьер-министр Катара передал Президенту России послание от эмира

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Премьер-министр Катара Мухаммед Аль Тани передал Президенту России Владимиру Путину послание от эмира страны Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сегодня глава государства провел в Кремле переговоры с Премьер-министром и главой МИД Катара, на которых стороны обсудили дальнейшие шаги для наращивания сотрудничества и координации двух государств. Во время разговора Путин заявил о нераскрытом потенциале сотрудничества с Катаром.

#Владимир Путин
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