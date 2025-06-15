Премьер-министр Ирака пообещал помощь Ирану после израильских ударов

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в телефонном разговоре с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил готовность оказать Тегерану необходимую помощь в ликвидации последствий израильских ударов. Об этом сообщает РИА Новости.

Мухаммед ас-Судани подчеркнул, что поддержка будет предоставлена в рамках исламской солидарности, объединяющей страны региона.

Кроме того, ас-Судани заверил, что правительство Ирака предпринимает меры для предотвращения нарушений своего воздушного пространства со стороны Израиля.