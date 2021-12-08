Премьер-министр Греции: Торгово-экономический оборот с Россией увеличивается

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на переговорах в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным отметил перспективы увеличения двустороннего торгово-экономического оборота между странами, а также перспективу развития взаимоотношений взаимодействия в области туризма. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Было очень важно, что мы достигли договоренности по проведению Года истории России и Греции в 2020–2021 годах. Это может послужить толчком и импульсом для дальнейшего укрепления наших более тесных взаимных отношений, в том числе и в области экономики, поскольку греческая экономика, несмотря на те условия пандемии, которые мы переживаем, последнее время отмечает достаточно бурный рост», — сказал Премьер-министр.

Он предложил также обсудить ряд вопросов, включая вопросы и региональной повестки дня, так как Россия является постоянным членом Совбеза ООН и играет существенную роль в развитии многих событий в регионе и в мире в целом.