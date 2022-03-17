Премьер-министр Армении посетит Россию с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«Условлено о проведении в ближайшей перспективе визита Премьер-министра Армении в Россию», — говорится в сообщении.

Также собеседники обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, включая вопросы, касающиеся соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Пашинян рассказал о прошедших в последнее время контактах по нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений. Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран.