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Политика
12 января 2022  10:00

Премьер Казахстана: Главная задача нового Правительства — вывести страну из кризиса

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Главная задача, стоящая перед новым составом Кабмина Казахстана, — это выведение страны из масштабного кризиса. Об этом, выступая перед Правительством, заявил Премьер-министр республики Алихан Смаилов.

«Новый состав Правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные Президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — подчеркнул Председатель Правительства.

Он заметил, что текущий состав Кабмина станет первым, которому придется решать такие серьезные и сложные задачи в подобных условиях. 

«От нашей работы ждут реальных результатов», — добавил Смаилов.

О назначении Алихана Смаилова на должность Премьер-министра стало известно накануне. Его кандидатура была предложена Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. С 5 января Смаилов, ранее занимавший должность первого вице-премьера, являлся и. о. Премьера Казахстана.

#казахстан #Правительство
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