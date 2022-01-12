Премьер Казахстана: Главная задача нового Правительства — вывести страну из кризиса

Главная задача, стоящая перед новым составом Кабмина Казахстана, — это выведение страны из масштабного кризиса. Об этом, выступая перед Правительством, заявил Премьер-министр республики Алихан Смаилов.

«Новый состав Правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные Президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — подчеркнул Председатель Правительства.

Он заметил, что текущий состав Кабмина станет первым, которому придется решать такие серьезные и сложные задачи в подобных условиях.

«От нашей работы ждут реальных результатов», — добавил Смаилов.

О назначении Алихана Смаилова на должность Премьер-министра стало известно накануне. Его кандидатура была предложена Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. С 5 января Смаилов, ранее занимавший должность первого вице-премьера, являлся и. о. Премьера Казахстана.