Карни: Канада готова к переговорам с США, если будет признан суверенитет страны

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил готовность к переговорам с Президентом США Дональдом Трампом, однако поставил условие – Вашингтон должен официально признать суверенитет Канады, сообщает ТАСС.

Карни подчеркнул, что он готов к обсуждению, но прежде Трамп должен четко заявить, что Канада – независимое государство. Только после этого между странами будет возможен более широкий диалог.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что многие канадцы поддерживают идею присоединения к США, что, по его мнению, обеспечит стране экономическую стабильность и защиту от внешних угроз, в том числе со стороны России и Китая. Однако Карни категорически отверг возможность вхождения Канады в состав США.