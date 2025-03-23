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Политика 23 марта 2025 21:39

Карни: Канада готова к переговорам с США, если будет признан суверенитет страны

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Премьер-министр Канады Марк Карни выразил готовность к переговорам с Президентом США Дональдом Трампом, однако поставил условие – Вашингтон должен официально признать суверенитет Канады, сообщает ТАСС.

Карни подчеркнул, что он готов к обсуждению, но прежде Трамп должен четко заявить, что Канада – независимое государство. Только после этого между странами будет возможен более широкий диалог.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что многие канадцы поддерживают идею присоединения к США, что, по его мнению, обеспечит стране экономическую стабильность и защиту от внешних угроз, в том числе со стороны России и Китая. Однако Карни категорически отверг возможность вхождения Канады в состав США.

#США #канада #переговоры
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